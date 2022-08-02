"По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами её введения — органами федеральной власти — и продолжении диалога с болельщиками… Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно", - цитирует функционера ТАСС.
Закон о системе Fan ID в России вступил в силу летом 2022 года – теперь наличие паспорта болельщика является обязательным условием посещения спортивных соревнований, в том числе игр Российской Премьер-лиги. Активные объединения фанатов ряда клубов лиги в знак протеста объявили, что будут бойкотировать игры РПЛ – среди них оказались фанаты "Спартака", ЦСКА, "Ростова", "Крыльев Советов", "Локомотива".
Алаев: РПЛ намерена выступить посредником в диалоге власти и фанатов по системе Fan ID
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации с введением в России Fan ID.
Фото: РПЛ