"ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде", - цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА достиг договоренности о покупке 70 % прав на уругвайца Сосу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
"Насьональ" подтвердил, что уругваец Соса переходит в ЦСКА
Спортивный директор уругвайского "Насьоналя" Себастьян Тарамаско подтвердил информацию о переходе в ЦСКА защитника Хоакина Сосы.
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