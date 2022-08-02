"Ваню все полностью устраивает в "Сочи". Ему комфортно работается с новым тренером, Гаранин ему полностью доверяет, Саша — один из ключевых игроков защиты, получает много игровой практики… Он абсолютно точно останется в «Сочи» на этот сезон, нет и речи о том, чтобы воспользоваться правилом ФИФА", - цитирует агента "РБ Спорт".
22-летний словенец пополнил состав "Сочи" по ходу минувшего сезона и сыграл в 11-ти матчах Российской Премьер-лиги. В начавшемся розыгрыше национального первенства Дркушич выходил на поле во всех трех матчах.
Сочинцы после трех туров занимают 4 место в таблице чемпионата страны – подопечные Александра Точилина набрали 6 очков.
Агент рассказал, собирается ли Дркушич приостановить контракт с "Сочи"
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, высказался о вероятности ухода футболиста из клуба.
Фото: РПЛ