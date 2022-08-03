"Мы абсолютно не заинтересованы в Деяне Ловрене. Он не находится в нашем шорт-листе на сегодняшний день", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что хорватский защитник может продолжить карьеру в клубе из Турции. Сообщалось, что кандидатура футболиста была рекомендована техническому директору "Трабзонспора".
В начавшемся сезоне Ловрен принял участие в двух играх "Зенита" в Российской Премьер-лиге.
В "Трабзонспоре" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Зенита" Ловрену
Президент "Трабзонспора" Ахмет Араоглу прокомментировал слухи об интересе к защитнику "Зенита" Деяну Ловрену.
Фото: "Чемпионат"