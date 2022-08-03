"Это возможно". В "Палермо" прокомментировали информацию о назначении Ваноли главным тренером

В пресс-службе "Палермо" отреагировали на слухи о возможности назначения наставником команды экс-главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"
"Тоже, как и вы, читаем из СМИ, что Ваноли может возглавить "Палермо". Это возможно. Но мы об этом ничего не знаем, потому что это обсуждается на высшем уровне. Финальное решение по новому главному тренеру будет на следующей неделе", - цитирует пресс-службу "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Паоло Ваноли может продолжить карьеру в Италии и возглавить "Палермо", который по итогам минувшего сезона поднялся в Серию В.

До этого специалист в течение полугода работал главным тренером "Спартака" и завоевал с красно-белыми Кубок России в минувшем сезоне.


Палермо Ваноли
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