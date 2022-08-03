Напомним, ранее о такой идее сообщил комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель.
"Можно для "Спартака" оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают еще больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством", - цитирует Салихову Sport24.
Ранее воронежский "Факел" принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.
После 3-х туров Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает 2-е место в таблице чемпионата, набрав 7 очков. Столько же баллов в активе у "Зенита" и ЦСКА. В минувшие выходные красно-белые разгромили дома "Оренбург" (4:1). Ближайший матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в субботу, 6 августа, против "Урала" в гостях.
"Можно для "Спартака" оформить годовую подписку со скидкой?" Зарема - о платном обращении в ЭСК
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что обращения в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) могут стать платными.
Фото: "СЭ"