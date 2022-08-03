Источник: ЦСКА еще не выкупил Сосу. Ранее его уход подтверждал спортивный директор "Насьоналя"

Трансфер защитника "Насьоналя" Хоакина Сосы в ЦСКА еще может отмениться.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, ЦСКА еще раздумывает над переходом игрока. Кроме того, нет окончательной договоренности и по условиям возможной сделки.

Напомним, ранее спортивный директор "Насьоналя" Себастьян Тарамаско объявил, что ЦСКА выкупил 70 процентов прав на защитника уругвайского клуба Хоакина Сосу. По его словам, футболист должен был в ближайшие дни прибыть в Россию.

Хоакин Соса является воспитанником "Насьоналя". Он выступает на позиции центрального и левого защитника. В феврале этого года Соса перебрался в аренду в уругвайский "Ливерпуль". Срок его арендного соглашения должен истечь в конце 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"


ЦСКА Российские трансферы
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