Семшов: конкуренты "Зенита" - московские клубы. Будут дышать ему в спину

Экс-полузащитник "Зенита" Игорь Семшов высказался о возможных конкурентах сине-бело-голубых в чемпионате России.
Фото: AFP
- Изначально говорил, что "Зенит" - претендент номер один на чемпионство. В игре с "Локомотивом" команда это доказала, несмотря на первую половину встречи. "Железнодорожники" в начале матча действовали неплохо. Благодаря бразильцам "Зенит" сделал свое дело. 5:0 – убедительный счет, но в то же время "Локомотив" не заслужил такого поражения. Есть ли у "Зенита" конкуренты? Наверное, это московские клубы. Они будут дышать в спину "Зениту", - передает слова Семшова "РБ Спорт".

В матче 3 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" разгромил на своем поле московский "Локомотив" со счетом 5:0, при этом все свои голы сине-бело-голубые забили после 62 минуты игры. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата с 7 набранными очками, "железнодорожники" набрали 2 очка и занимают 13 строчку. Московские "Спартак" и ЦСКА также набрали по 7 очков и находятся на втором и третьем месте соответственно, "Динамо" с 5 очками находится на пятой позиции, в активе "Торпедо" 1 очко и предпоследняя 15 строчка.


Зенит Спартак ЦСКА Динамо Семшов
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