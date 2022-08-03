По данным источника, после прохождения медосмотра израильтянин сможет подписать контракт с "Динамо". Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатят за его трансфер 2,6 млн евро.
Эден Карцев выступает на позиции опорного полузащитника. У него есть белорусские корни, но в октябре 2020 года игрок был заигран за сборную Израиля, где выступает всю свою карьеру. С тех пор Карцев провел за нее три матча.
В нынешнем сезоне Карцев провел в составе "Маккаби" из Нетании два матча в квалификации Лиги конференций, где его команда уступила "Истанбул Башакшехиру" из Турции (1:1; 0:1).
Источник: РБ Спорт
Источник: сегодня Карцев пройдет медосмотр перед подписанием контракта с "Динамо"
Полузащитник "Маккаби" из Нетании Эден Карцев сегодня пройдет медицинское обследование в Москве.
Фото: DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru