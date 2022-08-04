"Я представлял Дмитрия Баринова в Англии по авторизации его агента Павла Банатина через контакт спортивного юриста Юрия Зайцева в январе и вел диалог с несколькими клубами Премьер-лиги. По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы и ниже…
Когда отношение к россиянам в Европе улучшится, я уверен, что Дмитрий способен добиться больших успехов в европейских лигах – в Англии, Германии или Италии", — цитирует агента Eurostavka.
Летом в СМИ появилась информация, что Баринов может сменить клубную прописку – возможность приобретения игрока рассматривали "Динамо" и "Зенит". Сообщалось, что российский полузащитник также попал в сферу интересов нового главного тренера испанской "Валенсии" Дженнаро Гаттузо.
На данный момент Баринов является игроком "Локомотива" - в начавшемся сезоне футболист сыграл в трех матчах Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" располагаются в зоне стыковых матчей, набрав в трех турах первенства 2 очка.
Агент Форд: я представлял Баринова в АПЛ, это были клубы из середины таблицы и ниже
Английский агент Энди Форд высказался, действительно ли занимался переговорами по трансферу полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в клубы АПЛ.
Фото: РПЛ