"Команда обученная, прекрасно знает, что нужно делать на футбольном поле… Кроме того, воронежцы очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. "Факел" отлично готов функционально, после перерыва забивает голы, спасает игры", - цитирует тренера Bobsoccer.
ЦСКА сыграет с "Факелом" на своем поле в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги – встреча запланирована на 6 августа и начнется в 17:30 по столичному времени.
Воронежцы успели отнять очки у московского "Динамо" и "Краснодара", сыграв с ними вничью, а также потерпели поражение от "Ахмата".
Федотов рассказал, за счет чего "Факел" спасает игры, перед матчем с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о сильных сторонах "Факела", против которого "армейцам" предстоит сыграть в четвертом туре РПЛ.
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