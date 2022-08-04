Напомним, ранее сегодня Соболев, высказываясь о Медиалиге, предложил болельщикам посетить один из матчей этого турнира, чтобы потом "не ходить на условную "Уфу".
Журналист Максим Никитин, комментируя это высказывание, написал в своем телеграм-канале: "какой же изысканный дебил". Позже автор убрал последнее слово и заменил его на многоточие. В другой публикации Никитин объяснил свой комментарий тем, что не понял, зачем Соболев сравнил медийный футбол с профессиональным. Кроме того, блогер отметил, что ранее Соболев играл за "Енисей", "Томь" и барнаульское "Динамо", а теперь намекает, что не стоит смотреть матчи региональных команд.
"В отношении футболиста Соболева имеет место быть оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. В данном случае в публичной письменной форме, размещенной т. н. "блогером" в телеграм-канале", - заявил адвокат Игорь Бушманов Sport24.
Соболев может подать в суд на блогера, который назвал его дебилом
Форвард "Спартака" Александр Соболев имеет возможность подать в суд на блогера, оскорбившего его в телеграм-канале.
Фото: ФК "Спартак"