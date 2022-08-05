По информации источника, колумбиец продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче против "Спартака" (1:4) во 2-м туре РПЛ.
Сообщается, что участие нападающего в игре будет принято непосредственно в день матча. Отмечается, тренерский штаб не желает рисковать здоровьем своего игрока.
Нападающий Джон Кордоба перешел в "Краснодаром" летом прошлого года из "Герты". В общей сложности за "быков" 29-летний футболист провел 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года.
Матч 4-го тура РПЛ "Краснодар" - "Локомотив" пройдет завтра, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Источник: РБ Спорт
Нападающий "Краснодара" Кордоба может пропустить матч с "Локомотивом"
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба с большей долей вероятности не сможет помочь команде в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива".
Фото: РПЛ