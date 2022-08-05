- Мне этого не понять. Я, честно говоря, не понимаю его притязаний. Понятно, что ему рано заканчивать - это 100%. Понятно, что любой клуб РПЛ хотел бы видеть его у себя, но что касается его желания играть в Европе - может быть, с этим связано, что он всё еще не нашел команду. Честно говоря, не понимаю, что он ищет и хочет. То, что он имеет право на выбор - это да. Вот как бы не промахнуться и не у дел не остаться, - передает слова Непомнящего Metaratings.ru.
33-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба покинул сине-бело-голубых по завершении прошедшего сезона, не договорившись об условиях продления контракта. После этого футболист вел переговоры с несколькими зарубежными клубами, в том числе стамбульским "Фенербахче" и белградской "Црвеной Звездой", но нигде не смог договориться о контракте с желаемой зарплатой 2 миллиона евро в год. В настоящее время Дзюба тренируется для поддержания формы с выступающим в Первой лиге казанским "Рубином" и продолжает поиски нового клуба.
Непомнящий: как бы Дзюбе не промахнуться и не у дел не остаться. Не понимаю его притязаний
Экс-главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с поиском клуба экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"