По данным источника, в составах команд-участников будут играть футболисты, выступавшие в чемпионате России с 90-х по 2000-е годы. За трофей будут бороться "Спартак", "Ротор", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив", "Рубин", ЦСКА и "Зенит".
Сообщается, что турнир будет разделен на два этапа – начнется с групповой стадии, 8 клубов будут распределены между двумя группами. Затем две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, где разыграют полуфиналы и финал.
В рамках подготовки к Суперкубку России выставочный матч сыграли ретро-команды "Зенита" и "Спартака". Победу одержали ветераны сине-бело-голубых. 2 сентября запланирован ответный поединок.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: РФС может учредить Ретро Кубок России
Российский Футбольный союз (РФС) может учредить новый турнир – Ретро Кубок России.
Фото: ФК "Зенит"