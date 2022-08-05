"Начало чемпионата для "Факела" – это проверка прочности… Сейчас это одна из самых интересных команд чемпионата.
Что касается армейцев, у команды была тяжелая предсезонка и проблемы с комплектование состава. ЦСКА не опустил руки, стал работать, увидел свет в конце тоннеля и вылез из задницы, в которую себя загнал! Поэтому, думаю, в этом матче москвичи одержат минимальную победу", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
ЦСКА начал новый сезон Российской Премьер-лиги с двух побед – над "Уралом" и "Сочи". Позднее красно-синие поделили очки с "Пари Нижним Новгородом", хотя по ходу матча вели в счете. С семью очками в активе после трех туров Российской Премьер-лиги "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице.
Сегодня подопечные Владимира Федотова примут на своем поле воронежский "Факел", который вышел из Первой лиги по итогам минувшей кампании.
Экс-игрок "Факела": ЦСКА вылез из места, в которое себя загнал
Экс-защитник "Факела" Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча воронежцев против ЦСКА в четвертом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА