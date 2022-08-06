"Первый тайм? В футболе бывает, что приходится и страдать. Во втором тайме мы были лучше, поэтому выиграли матч. У нас хорошая команда, приехали новички. Мы строим хороший ЦСКА, не думаем о «Зените», а только о своей игре. У всех соперников есть козыри, нам надо работать", - цитирует футболиста "Чемпионат".
"Армейцы" одержали уверенную победу над "Факелом" в рамках четвертого тура нового сезона Российской Премьер-лиги (4:1) и теперь делят первую строчку со "Спартаком" - на счету обеих команд по 10 очков. "Зенит", который может догнать столичные коллективы по итогам тура, играет в Грозном против "Ахмата" - команды вышли на второй тайм со счетом 0:0 на табло.
Карраскаль – после разгрома "Факела": мы строим хороший ЦСКА, не думаем о "Зените"
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от победы над "Факелом" в четвертом туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА