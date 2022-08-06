"Наш план на игру работал. Неслучайно мы три раза поймали соперника на карточки, два раза на желтую, один раз – на красную. Это была часть нашего плана – Лечи врывается, хотелось бы, чтобы он забил гол и не получил предупреждение, тогда бы мы его не заменили в перерыве. В целом очень доволен", - заявил Нагайцев "Матч ТВ".
"Ахмату" в домашнем матче четвертого тура Российской Премьер-лиги удалось отобрать очки у "Зенита" - команды сыграли вничью, с поля был удален голкипер питерцев Даниил Одоевский. Подопечные Андрея Талалаева разместились на 8-м месте в таблице национального чемпионата – у грозненцев 5 очков в 4 матчах. 14 августа "Ахмату" в гостях предстоит сыграть против "Химок".
Тренер "Ахмата" рассказал, за счет чего удалось удержать ничью с "Зенитом"
Ассистент главного тренера "Ахмата" Юрий Нагайцев поделился мнением о ничейном исходе игры с "Зенитом" в 4-м туре РПЛ.
Скриншот: РПЛ