- Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то еще. Надо было побеждать "Урал" с более крупным счетом, легкое напряжение сохранялось на протяжении всего матча, - приводит слова Федуна "СЭ".
В матче 4 тура Российской премьер-лиги "Спартак" победил в гостях "Урал" со счетом 2:0. Красно-белые нанесли 26 ударов по воротам соперника, 11 из которых пришлись в створ, еще 2 удара - в каркас ворот. По итогам 4 тура "Спартак" будет делить с ЦСКА первое место с 10 набранными очками при полном равенстве показателей, уступая за счет более низкой позиции по итогам прошлого сезона.
Федун: такая реализация никуда не годится. "Спартаку" надо было побеждать "Урал" с более крупным счетом
Президент московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал выездную победу своей команды над "Уралом" (2:0) в рамках 4 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"