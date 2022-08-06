- Поздравляю "Спартак" с третьей победой подряд. Для команды самое главное - почувствовать уверенность под руководством главного тренера. Может ли "Спартак" выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом по итогам чемпионата. Буду болеть за красно-белых, - передает слова Камоцци "СЭ".
В матче 4 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:0. Этот успех стал для красно-белых третьим подряд - ранее москвичи крупно победили "Оренбург" на своем поле (4:1) и "Краснодар" на выезде (4:1) после выездной ничьей 1:1 с "Ахматом" в 1 туре РПЛ и поражения от "Зенита" (0:4) в матче за Суперкубок России. Набрав 10 очков, "Спартак" занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая ЦСКА только по месту на финише прошлого сезона.
Камоцци: возможно, "Спартак" выиграет минимум 20 матчей в РПЛ. Надеюсь, что станет чемпионом
Экс-советник владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над "Уралом" (2:0) в 4 туре РПЛ.
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