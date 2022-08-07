По информации источника, причина - проблемы с оплатой трансфера в связи с наложенными на армейский клуб санкциями.
"Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о приобретении 70 процентов прав на футболиста.
В феврале Соса ушел в аренду в уругвайский "Ливерпуль" до конца года. За этот клуб он провел 19 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Контракт 20-летнего футболиста с "Насьоналем" рассчитан до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Источник: Sport24
СМИ: трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба
Переход защитника уругвайского "Насьоналя" Хоакина Сосы в ЦСКА может не состояться.
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