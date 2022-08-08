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Хачатурянц: игра "Спартака" радует глаз, самые положительные эмоции. Наконец-то попали в тренера

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал игру московского "Спартака".
Фото: Getty Images
- "Спартак" сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером. В первую очередь меня радует игра "Спартака", не только хорошие результаты. Думаю, что такую игру ждали миллионы спартаковских болельщиков, - передает слова Хачатурянца "СЭ".

В четырех стартовых турах Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 московский "Спартак" под руководством испанского главного тренера Гильермо Абаскаля набрал 10 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея полное равенство по всем текущим показателям с ЦСКА и уступая "армейцам" по позиции на финише прошлого чемпионата. При этом красно-белые забили 11 голов, что также является лучшим показателем в лиге наряду с красно-синими. Абаскаль занял пост наставника "Спартака" в июне 2022 года, сменив в этой должности итальянца Паоло Ваноли.


Спартак Абаскаль Хачатурянц
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