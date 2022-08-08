Официальный сайт Росавиации сообщил о продлении режима запрета на полеты в 11 аэропортах южной части страны до 3:45 по московскому времени 17 августа 2022 года.
В их числе три аэропорта городов, в которых базируются клубы Российской премьер-лиги - Платов (Ростов-на-Дону, "Ростов"), Пашковский (Краснодар, "Краснодар") и Воронеж (Воронеж, "Факел"). Также продлен запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
В 5 туре РПЛ "Факел" на своем поле сыграет 12 августа с "Уралом", "Ростов" и "Краснодар" проведут выездные матчи - против "Пари Нижнего Новгорода" 14 августа и "Динамо" 13 августа соответственно.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в трех городах с клубами РПЛ
Запрет на прием гражданских авиарейсов в 11 городах юга России, в том числе Ростова-на-Дону, Краснодара и Воронежа, продлен до 17 августа.
Фото: ФК "Ростов"