По данным источника, вариант с приглашением Вяльбе в клуб рассматривает генеральный спонсор красно-белых – компания "Лукойл". Сообщается, что вместе с главой ФЛГР в СД столичного коллектива также может войти вице-президент ПАО Евгений Хавкин.
Ранее в СМИ появилась информация, что владелец "Спартака" Леонид Федун может покинуть клуб, после чего уехать с семьей из России. Отмечалось, что пост президента клуба займет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Лукойл" хочет пригласить в СД "Спартака" президента Федерации лыжных гонок России Вяльбе
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может получить место в совете директоров ФК "Спартак".
Фото: РИА Новости