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Камоцци: хочу, чтобы "Спартак" стал чемпионом России

Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци заявил, что надеется на чемпионство красно-белых в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Я всегда рад, когда "Спартак" побеждает — неважно, с каким тренером и какими игроками. Команда действительно хорошо начала сезон, у нее есть потенциал. Но делать выводы пока рано. Я хочу, чтобы "Спартак" стал чемпионом России, только давайте поговорим об этом осенью. Там уже будет виднее, какие у "Спартака" шансы. Сейчас слишком рано об этом говорить", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

После 4-х туров РПЛ "Спартак" делит с ЦСКА первое место в турнирной таблице. Красно-белые имеют с "армейцами" идентичные показатели в нынешнем сезоне, но уступают из-за более высокой позиции ЦСКА по итогам предыдущего сезона.

В активе команды Гильермо Абаскаля 10 набранных очков после ничьей с "Ахматом" (1:1) и побед над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1) и "Уралом" (2:0). В ближайшем туре красно-белые на своем поле принимают "Сочи". Встреча пройдет в воскресенье, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.


Камоцци Спартак
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