"У нас ничего нет. Мы готовимся к игре, которая будет в пятницу. Если что-то произойдет, мы об этом объявим", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Урал" и Гогниев близки к договоренности о заключении контракта. Сам специалист комментировать слухи не стал.
До этого Гогниев работал главным тренером "Алании" - в минувшем сезоне команда из Владикавказа под его руководством дошла до полуфинала Кубка России, где уступила "Динамо". После окончания сезона российский специалист покинул пост наставника коллектива.
Иванов ответил на вопрос, возглавит ли Спартак Гогниев "Урал"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о предстоящем назначении Спартака Гогниева главным тренером команды из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Алания"