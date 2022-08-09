Иванов ответил на вопрос, возглавит ли Спартак Гогниев "Урал"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о предстоящем назначении Спартака Гогниева главным тренером команды из Екатеринбурга.
Фото: ФК "Алания"
"У нас ничего нет. Мы готовимся к игре, которая будет в пятницу. Если что-то произойдет, мы об этом объявим", - цитирует функционера "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Урал" и Гогниев близки к договоренности о заключении контракта. Сам специалист комментировать слухи не стал.

До этого Гогниев работал главным тренером "Алании" - в минувшем сезоне команда из Владикавказа под его руководством дошла до полуфинала Кубка России, где уступила "Динамо". После окончания сезона российский специалист покинул пост наставника коллектива.


Урал Иванов Гогниев
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