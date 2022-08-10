"Это все сплетни, сложно даже подобное представить. Знаю Юрана, он может голову открутить за такое (смеется). Это неправда", - цитирует функционера "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что Юран хотел договориться с "Ростовом" о победе "Химок" в матче 29 тура минувшего сезона РПЛ. Сообщалось, что взамен специалист обещал проиграть южанам оба матча следующего розыгрыша.
Терюшков – о вероятности сдачи матча с "Ростовом": за такое Юран может голову открутить
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи, что экс-главный тренер клуба Сергей Юран предлагал "Ростову" сдать матч 29-го тура РПЛ в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Химки"