"Дзюба был бы полезен "Спартаку", как и любому другому клубу РПЛ. Не могу сказать точно, рекомендовал бы я Федуну его подписывать, потому что не знаю, в каком физическом состоянии Артем сейчас находится", - приводит слова Камоцци Sport24.
Напомним, Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после завершения контракта с "Зенитом" в летнее межсезонье. Форвард проходил подготовку к новому сезону в расположении казанского "Рубина", который сейчас выступает в Первой лиге.
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году он со скандалом покинул московский клуб и в качестве свободного агента перебрался в "Зенит".
Камоцци: Дзюба был бы полезен "Спартаку"
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци заявил, что красно-белым бы пригодился Артем Дзюба.
Фото: РПЛ