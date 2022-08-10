"Без Федуна будет грустно? Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент "Спартака", - цитирует Аршавина Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федун может покинуть "Спартак", после чего уедет с семьей из России. Также сообщалось, что пост президента красно-белых займет экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.
"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ - в 4 турах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 10 очков.
Аршавин: мне без разницы, кто президент "Спартака"
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна из руководящего состава "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"