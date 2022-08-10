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Юран: мне предложили расторгнуть контракт - окей. Не вижу смысла докапываться до истины

Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал свое увольнение из подмосковного клуба.
Фото: РПЛ
- У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт. Почему? Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же - выполнят всё, что прописано в наших договорах. Я сказал - о'кей. На этом и разошлись, - передает слова Юрана "СЭ".

Ранее стало известно, что руководством подмосковных "Химок" было принято решение расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном. Новым наставником красно-черных стал Николай Писарев, входящий в состав тренерского штаба сборной России.

Комментируя причины увольнения Юрана, член управляющего совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что со специалистом изначально предполагался краткосрочный контракт для решения задач спасения от вылета из Российской премьер-лиги и подготовки к новому сезону. Однако в информационном пространстве существуют другие версии ухода главного тренера "Химок". Согласно одной из них, Юрана уволили из-за того, что он не выпустил на поле в матче 3 тура "Ростов" - "Химки" (1:0) сына основного инвестора "Химок" Туфана Садыгова нападающего Илью Садыгова.


Химки Юран
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