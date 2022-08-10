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Юран: брат, сват, сын - не важно. Соответствуешь требованиям и уровню - играешь

Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о старте команды в новом сезоне и своих принципах формирования состава.
Фото: ФК "Химки"
- В этом сезоне, считаю, великолепно стартовали. Парни понимали наши требования. Конечно, тяжело расставаться. Сам доукомплектовал команду по своему видению. Не всё шло гладко, но это нормально. Для меня на первом месте всегда стоит спортивный принцип. Не важно, кто передо мной - брат, сват, сын... Соответствуешь требованиям и уровню - играешь. Всё вроде бы просто, - цитирует Юрана "СЭ".

53-летний российский специалист Сергей Юран покинул подмосковные "Химки", о его увольнении было официально объявлено 10 августа. Под руководством Юрана, который принял команду в феврале 2022 года, красно-черные выбрались из зоны прямого вылета и заняли 13 место на финише чемпионата, после чего отстояли место в РПЛ в стыковых матчах со "СКА-Хабаровском" (0:1, 3:0). В новом сезоне "Химки" стартовали с 7 очками в 4 матчах и находятся на седьмом месте в турнирной таблице. По одной из версий, Юрана уволили за отказ выпустить на поле в матче 3 тура "Ростов" - "Химки" (1:0) сына основного инвестора клуба нападающего Илью Садыгова, который несколько раз выходил на поле в прошлом сезоне, как и сын самого Сергея Юрана защитник Артем Юран.


Химки Садыгов Юран
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