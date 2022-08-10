Матчи Скрыть

Сделать ставку

Полузащитник "Спартака" Игнатов: с каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился своими впечатлениями о работе с новым тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: ТАСС
– Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнёс свежие идеи – лично я учусь у него многим вещам. Ещё бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника. Понимаю ли я полностью все его требования? Думаю, да. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше. Ещё есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером, – из интервью игрока "СЭ".

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" в июне 2022 года. Он сменил на этом месте Паоло Ваноли, который вместе с клубом выиграл Кубок России. Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Начинал тренерскую карьеру в юношеской команде "Севильи", затем возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". В "Спартак" перешёл из швейцарского "Базеля". Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны. После четырёх туров "Спартак" идёт вторым в Российской Премьер-лиге, имея одинаковое количество очков с ЦСКА, который опережает их по дополнительным показателям.


Игнатов Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Торпедо" объявило об уходе защитника
Экс-форвард ЦСКА Жо нашел себе новый клуб
Хендрикс, расторгнувший контракт со "Спартаком", стал игроком немецкой "Фортуны"
В "Торино" заявили, что Миранчук прошел медосмотр и сегодня подпишет контракт с клубом
"Спартак" планирует провести товарищеский матч с "Црвеной Звездой"
Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь
Полузащитник "Спартака" Игнатов: с каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше
Юран: брат, сват, сын - не важно. Соответствуешь требованиям и уровню - играешь
Игнатов: не скажу, что Зиньковский – мой прямой конкурент
Пейчинович: не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки, это полный ###### 3
Источник: "Краснодар" может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы 6
Спортдиректор "Фатих Карагюмрюк": Оздоев большой футболист, Пирло полностью ему доверяет 3
Капелло оценил виртуальные шансы "Зенита" на победу в чемпионате Италии 1
Юран: мне предложили расторгнуть контракт - окей. Не вижу смысла докапываться до истины 9
Ларин: конечно, Зиньковский будет играть в "Спартаке"! Более конкурентная среда поспособствует его прогрессу 2
Fan ID после 4 тура РПЛ: посещаемость падает, риторика депутатов меняется. Возможен ли отказ от цифровых паспортов? 9
"Ему нужно поскорее найти команду и начать играть". Семин - о ситуации с Дзюбой
"Спартак" официально расторг контракт с Хендриксом 7
Хаджи - об уходе Юрана из "Химок": если все так, как говорят, то он должен ответить. Но я в это не верю 1 эксклюзив
"Реал" обыграл "Айнтрахт" и стал победителем Суперкубка УЕФА 6
"Манчестер Юнайтед" может подписать Морату
Миранчук приехал в Турин для завершения перехода в "Торино" 2
"В "Химках" всегда было много интересных событий". Кухарчук - об уходе Юрана
Аршавин: Жиркову не нужно было идти в "Химки". Надо было завершать карьеру после "Зенита" 2
"Эспаньол" отдал Вильену в аренду "Салернитане". Испанский клуб в июле выкупил игрока у "Краснодара" 1
Соболев: надеюсь, что Джикия не сыграет с "Сочи". Мы без него выиграли две игры, пусть посидит, подумает 13
"Стань частью нашей истории". "Сочи" проводит конкурс граффити для базы клуба
Мама Монтеса попрощалась с сыном в соцсетях. Сообщалось, что игрок может перейти в "Динамо" 2
Первый тренер Миранчука: у Гасперини старческий маразм. Он дергает Алексея, ломая человеку психику
"Подумал, что мяч уже в сетке". Соболев прокомментировал сумасшедший промах в пустые ворота в матче с "Уралом" 1
Все новости
-