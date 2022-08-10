– Классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнёс свежие идеи – лично я учусь у него многим вещам. Ещё бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника. Понимаю ли я полностью все его требования? Думаю, да. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше. Ещё есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером, – из интервью игрока "СЭ".
Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" в июне 2022 года. Он сменил на этом месте Паоло Ваноли, который вместе с клубом выиграл Кубок России. Абаскалю 33 года, но он уже успел получить довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Начинал тренерскую карьеру в юношеской команде "Севильи", затем возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос". В "Спартак" перешёл из швейцарского "Базеля". Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны. После четырёх туров "Спартак" идёт вторым в Российской Премьер-лиге, имея одинаковое количество очков с ЦСКА, который опережает их по дополнительным показателям.
Полузащитник "Спартака" Игнатов: с каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился своими впечатлениями о работе с новым тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: ТАСС