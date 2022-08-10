- Информация о попытке "договорняка" с "Ростовом" в прошлом сезоне в обмен на 6 очков в чемпионате-2022/23? Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да? Всё, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю, - приводит слова Юрана "СЭ".
После появления в информационном пространстве информации о будущем увольнении главного тренера "Химок" Сергея Юрана телеграм-канал журналиста Ивана Карпова опубликовал свою версию причин такого решения. Согласно его публикации, специалиста уволили за попытку договориться с руководством "Ростова" о сдаче матча 29 тура, в котором желто-синие одержали победу со счетом 2:1. В обмен на 3 очка в этой встрече, важные для красно-черных в борьбе за выживание, Юран якобы пообещал вернуть 6 очков в новом сезоне, но получил отказ. Со слов Карпова, уволить тренера потребовали от руководства "Химок" руководители РПЛ, получившие информацию об этом инциденте.
Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал версию о его увольнении за попытку устроить договорной матч.
Фото: РПЛ