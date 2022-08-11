Напомним, Джикия был заменен по ходу встречи 2-го тура РПЛ против "Краснодара" (4:1). Сообщалось, что капитан красно-белых испытывает боли в области задней поверхности бедра. После этого он не попал в заявку на матч 3-го тура против "Оренбурга" (4:1) и вышел в концовке встречи против "Урала" (2:0).
"Да, с "Уралом" не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с "Сочи". Я готов!" - приводит слова Джикии "СЭ".
Матч 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" состоится в воскресенье, 14 августа, в Москве на "Открытие Банк Арене". Начало игры - в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым, арбитр ВАР - Евгений Турбин.
Джикия: я восстановился. Могу выйти на полный матч с "Сочи"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, сколько минут готов сыграть в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"