Напомним, ранее появилась информация, что в приглашении Вяльбе в "Спартак" заинтересовано руководство "Лукойла". Компания является генеральным спонсором Федерации лыжных гонок России. Сообщалось, что Вяльбе предлагается место в совете директором московского клуба.
"За кого я болею - мне сложно сказать. Я как-то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу.
Слухи про "Спартак"? Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался", - приводит слова Вяльбе "Матч ТВ".
После 4-х туров РПЛ "Спартак" делит с ЦСКА первое место в турнирной таблице. Красно-белые имеют с армейцами идентичные показатели в нынешнем сезоне, но уступают из-за более высокой позиции ЦСКА по итогам предыдущего сезона. В активе команды Гильермо Абаскаля 10 набранных очков после ничьей с "Ахматом" (1:1) и побед над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1) и "Уралом" (2:0).
Вяльбе - о вхождении в совет директоров "Спартака": я как-то вообще за футболом не сильно слежу
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слухи о своем вхождении в совет директоров московского "Спартака".
Фото: РИА Новости