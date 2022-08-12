"Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьей, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение", - цитирует Юрана РБ Спорт.
Ранее стало известно, что руководством подмосковных "Химок" было принято решение расстаться с главным тренером команды Сергеем Юраном. Новым наставником красно-черных стал Николай Писарев, входящий в состав тренерского штаба сборной России.
Комментируя причины увольнения Юрана, член управляющего совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что со специалистом изначально предполагался краткосрочный контракт для решения задач спасения от вылета из Российской Премьер-лиги и подготовки к новому сезону.
Юран: предложения поступают, нужно правильно выбрать
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что у него есть разные варианты продолжения карьеры.
Фото: ФК "Химки"