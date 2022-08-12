"Пока у нас нет никакой информации касательно интереса к Дзюбе. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в то же время у нас есть договоренность по переходу другого форварда", - заявили в пресс-службе клуба "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба входит в сферу интересов "Истанбул Башакшехира". Контракт российского нападающего с "Зенитом" истек этим летом, игрок находится в статусе свободного агента.
"Истанбул" по итогам минувшего сезона стал четвертой командой турецкой Суперлиги. Теперь турецкий коллектив поборется за выход в групповой этап Лиги конференций.
"Истанбул Башакшехир" отреагировал на новость об интересе к Артему Дзюбе
В пресс-службе "Истанбул Башакшехира" прокомментировали слухи о переходе в клуб форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"