- Матч все-таки пройдет в Санкт-Петербурге, а "Зенит" является действующим чемпионом России. Но, на мой взгляд, в субботу состоится игра на три результата. Если в прошлом сезоне я бы назвал петербуржцев явными претендентами на победу, то теперь сделать это не могу, - передает слова Радимова RT.
13 августа в рамках 5 тура Российской премьер-лиги петербургский "Зенит" принимает на своем поле московский ЦСКА. Перед началом тура сине-бело-голубые находятся на шестой строчке турнирной таблицы с 8 набранными очками, в то время как красно-синие, в активе которых 10 очков, возглавляют чемпионскую гонку. За "Зенит" не смогут сыграть получивший травму бразильский полузащитник Клаудиньо и российский голкипер Даниил Одоевский, получивший в матче предыдущего тура красную карточку.
Радимов: не могу сейчас назвать "Зенит" явным претендентом на победу над ЦСКА
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 5 тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА.
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