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Экс-помощник Абаскаля: Гильермо может привести "Спартак" к чемпионству

Бывший ассистент главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля Месут Темель верит в чемпионские перспективы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли Абаскаль привести "Спартак" к чемпионству? Чемпионство может гарантировать только настоящая команда - она может быть не лучшей в турнире, но если игроки с каждым матчем поднимаются на один уровень выше, тогда все получается. Если "Спартаку" удастся этого достичь, они могут стать чемпионами.

Абаскаль способен создать такую команду? Конечно! Думаю, с ним команда может стать чемпионом, потому что он знает футбол", - цитирует Темеля РБ Спорт.

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом. В первом официальном матче под его руководством красно-белые со счетом 0:4 проиграли "Зениту" в матче за Суперкубок России.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). После этого столичный клуб одержал три победы подряд над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1) и "Уралом" (2:0).

В таблице РПЛ "Спартак" занимает 2-е место, набрав в 4-х матчах 10 очков. Столько же баллов в активе и у ЦСКА, красно-белые уступают армейцам по дополнительным показателям.


Абаскаль Спартак
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