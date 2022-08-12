"Может ли Абаскаль привести "Спартак" к чемпионству? Чемпионство может гарантировать только настоящая команда - она может быть не лучшей в турнире, но если игроки с каждым матчем поднимаются на один уровень выше, тогда все получается. Если "Спартаку" удастся этого достичь, они могут стать чемпионами.
Абаскаль способен создать такую команду? Конечно! Думаю, с ним команда может стать чемпионом, потому что он знает футбол", - цитирует Темеля РБ Спорт.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом. В первом официальном матче под его руководством красно-белые со счетом 0:4 проиграли "Зениту" в матче за Суперкубок России.
В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). После этого столичный клуб одержал три победы подряд над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1) и "Уралом" (2:0).
В таблице РПЛ "Спартак" занимает 2-е место, набрав в 4-х матчах 10 очков. Столько же баллов в активе и у ЦСКА, красно-белые уступают армейцам по дополнительным показателям.
Экс-помощник Абаскаля: Гильермо может привести "Спартак" к чемпионству
Бывший ассистент главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля Месут Темель верит в чемпионские перспективы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"