"Факел" доказал, что может играть со всеми. Я очень рад, что сейчас сложилась такая атмосфера вокруг команды. Воронеж футбольный город", - цитирует Максимова Sport24.
Напомним, накануне "Факел" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" (0:0) в рамках стартового матча 5-го тура РПЛ. После этого в активе команды Олега Василенко три набранных очка и 12-е место в турнирной таблице, однако уже по ходу текущего тура воронежцы могут опуститься на предпоследнюю строчку, если в своих матчах победы одержат "Пари НН", "Локомотив" и "Торпедо".
Форвард "Факела" Максимов: мы доказали, что можем играть со всеми
Нападающий "Факела" Максим Максимов оценил начало сезона для своей команды.
Фото: ФК "Факел"