"У ЦСКА есть футболисты, которые могут сыграть индивидуально. Сейчас и "Зенит", и ЦСКА — две играющие команды. Но команда Семака чуть предпочтительнее, так как играют дома — в Петербурге всегда сложно.
"Зениту" нежелательно терять очки. У них одна задача — чемпионство. Могут осложнить себе жизнь, если потеряют очки с ЦСКА", — цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
ЦСКА сыграет с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги. Стартовый свисток запланирован на 17:00 по столичному времени. Подопечные Владимира Федотова лидируют в таблице чемпионата страны, набрав 10 очков в четырех играх. "Зенит" из-за двух ничьих (с "Химками" и "Ахматом") имеет в активе 8 очков и располагается на шестой строчке национального первенства.
Канчельскис: "Зенит" осложнит себе жизнь, если потеряет очки с ЦСКА
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча между "Зенитом" и ЦСКА в 5 туре РПЛ.
Фото: РИА Новости