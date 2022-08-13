"Почему Хорхе не выйдет в стартовом составе? У него была травма. Ничего серьезного нет. Мы виделись на той неделе с Хорхе. Он чувствует себя сейчас хорошо", - цитирует агента "СЭ".
ЦСКА сыграет с "Зенитом" на поле питерцев в рамках пятого тура нового розыгрыша Российской Премьер-лиги. "Армейцы" и сине-бело-голубые уже объявили составы на игру, в стартовом составе "Зенита" впервые выйдет на поле полузащитник Зелимхан Бакаев.
Представитель Карраскаля назвал причину отсутствия игрока в стартовом составе ЦСКА на матч с "Зенитом"
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал непопадание футболиста в стартовый состав красно-синих на матч против "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА