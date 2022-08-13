Напомним, "Локомотив" не может одержать победу в пяти матчах Российской Премьер-лиги к ряду. Сегодня столичный коллектив избежал поражения от "Крыльев Советов", реализовав назначенный в добавленное ко второму тайму время пенальти, - 1:1.
"У "Локомотива" все не так. Я удивляюсь терпению руководства РЖД, которое до сих пор не убрало всю команду, которая завела "Локомотив" в такой серьезный кризис. Все трансферы команды не заиграли, абсолютно все до одного. Изидор? На фоне остальных — ничего, а так ничего выдающегося", - цитирует Смородскую "СЭ".
"Локомотив" после пяти туров национального первенства располагается в зоне стыковых матчей, в активе команды – 3 очка. 20 августа подопечные Йозефа Циннбауэра в гостях сыграют с "Химками".
Смородская: удивляюсь, почему РЖД не убрали всю команду, которая завела "Локомотив" в такой кризис
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями от результатов "железнодорожников" при немецком тренере Йозефе Циннбауэре.
Фото: ФК "Локомотив"