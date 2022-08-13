"Спартак" — принципиальный соперник. Есть желание отомстить за Кубок. Как можно бояться "Спартак"? Мы футболисты, умеем играть в футбол. Будем играть и бороться. Отдадим всех себя на поле", - цитирует Сазонова "Чемпионат".
"Динамо" примет "Спартак" на своем поле в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Встреча запланирована на 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.
Обе команды еще не проигрывали в новом сезоне национального чемпионата, но красно-белые еще не сыграли свой матч 5-го тура.
Сазонов: как можно бояться "Спартак"? Хотим отомстить за Кубок
Защитник "Динамо" Саба Сазонов высказался о предстоящем московском дерби со "Спартаком" в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"