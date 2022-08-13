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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
15:00
АхматНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.85
Оренбург
17:30
ТорпедоНе начат
П1 2.02X 3.7П2 3.65
Нижний Новгород
17:30
РостовНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.03
Спартак
20:00
СочиНе начат
П1 1.9X 3.9П2 3.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
18:00
БалтикаНе начат
П1 3.1X 3.45П2 2.24
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3X 3.25П2 2.4
Арсенал Тула
18:00
Динамо МхНе начат
П1 1.59X 4П2 5.6
Краснодар-2
19:00
АкронНе начат
П1 2.24X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 4.3X 3.75П2 1.85
Челси
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.23X 3.5П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
18:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.65X 3.2П2 2.22
Валенсия
20:30
ЖиронаНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.4
Альмерия
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лацио
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.67X 4.2П2 4.9
Фиорентина
19:30
КремонезеНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.49
Специя
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
16:30
УнионНе начат
П1 2.3X 3.3П2 3.3
Бавария
18:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.13X 9.8П2 18

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
Перенесён
Лион
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.05X 3.35П2 3.95
Аяччо
16:00
ЛансНе начат
П1 3.25X 3.2П2 2.36
Труа
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
Осер
16:00
АнжеНе начат
П1 2.46X 3.3П2 3
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.5
Брест
21:45
МарсельНе начат
П1 4.3X 3.85П2 1.83
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Сазонов: как можно бояться "Спартак"? Хотим отомстить за Кубок

Защитник "Динамо" Саба Сазонов высказался о предстоящем московском дерби со "Спартаком" в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Спартак" — принципиальный соперник. Есть желание отомстить за Кубок. Как можно бояться "Спартак"? Мы футболисты, умеем играть в футбол. Будем играть и бороться. Отдадим всех себя на поле", - цитирует Сазонова "Чемпионат".

"Динамо" примет "Спартак" на своем поле в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Встреча запланирована на 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по столичному времени.

Обе команды еще не проигрывали в новом сезоне национального чемпионата, но красно-белые еще не сыграли свой матч 5-го тура.


Сазонов Динамо Спартак
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