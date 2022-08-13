"Меня не злит, что "Краснодар" считают слабым. Я логически рассуждаю: когда средний возраст команды сильно падает, приходят игроки, которые дебютируют в этом сезоне в РПЛ, естественно, что букмекеры и журналисты не будут делать на нас ставку", - цитирует Сафонова "Чемпионат".
"Краснодар" сыграл вничью с "Динамо" в пятом туре Российской Премьер-лиги – команды не забили голов в матче (0:0).
Южане после пяти туров располагаются на шестой строчке в таблице национального чемпионата – в их активе 8 баллов. 21 августа "быки" на своем поле примут "Оренбург", матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Сафонов объяснил, почему "Краснодар" считают слабой командой
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о причинах отношения к южанам как к слабой команде.
Фото: ФК "Краснодар"