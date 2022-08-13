"Возможность конкурировать с "Зенитом" и "Спартаком"? Да, так может быть. Это хорошие команды, показывающие хорошие результаты. Что касается нас, то мы способны завершить этот сезон в топ-5", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Баньяц пополнил состав "Краснодара" этим летом, перейдя из сербской "Бачки Топола". 22-летний хавбек успел сыграть в четырех играх южан в Российской Премьер-лиге, в которых отдал голевую передачу.
"Краснодар" днем ранее поделил очки с "Динамо" (0:0) и расположился на шестом месте в таблице.
Баньяц: "Краснодар" способен завершить этот сезон в топ-5 РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц поделился мнением о перспективах южан в начавшемся сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"