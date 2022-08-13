"Мы могли выиграть. Не хватило результативности и хладнокровия в конце. В целом, довольны результатом.
В добавленное время доигрывали матч? Наверное, было очень тяжёлое состояние. Была очень тяжёлая дорога", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
"Краснодар" поделил очки с московским "Динамо" в пятом туре чемпионата России. Подопечные Александра Сторожука вышли на шестое место турнирной таблицы, на счету команды – 8 очков. Бело-голубые расположились чуть выше – на пятой строчке с девятью баллами в активе. В следующие выходные "быки" в Краснодаре примут на своем поле "Оренбург" - матч начнется 21 августа в 20:00 мск.
Сперцян назвал причину, по которой "Краснодар" не смог обыграть "Динамо"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от безголевой ничьей в матче против "Динамо" (0:0).
Фото: ФК "Краснодар"