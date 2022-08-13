"Может ли ЦСКА бороться с нами за чемпионство? Конечно, они и борются. Старт сезона для нас? Мы потеряли очки в тех матчах, в которых не должны были терять. Сейчас находимся не в очень комфортных условиях", - сказал Кержаков.
"Зенит" накануне обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. После этого матча петербургский клуб возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), набрав в 5 матчах 11 очков. Московский клуб, имея в активе 10 баллов, располагается на 3-й строчке.
В следующем туре "Зенит" дома сыграет с московским "Торпедо", ЦСКА на своем поле примет грозненский "Ахмат". Оба матча пройдут 21 августа.
"Зенит" четыре года подряд становится чемпионом России.
Источник: "СЭ"
М. Кержаков: конечно, ЦСКА может бороться с "Зенитом" за чемпионство
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков после матча с ЦСКА (2:1) оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"