Салихова отреагировала на результат домашнего матча с сочинцами словами "это наш колизей".
"Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали "Сочи" и она ждала этого момента. В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу", - цитирует тренера "СЭ".
"Спартак" в пятом туре Российской Премьер-лиги обыграл "Сочи" на своем поле и вышел на первое место чемпионата с 13-ю очками в активе. "Зенит" опустился на вторую строчку, на их счету – 11 баллов.
"Сочи" набрал 9 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице.
Тренер "Сочи" – о словах Заремы: просто "Спартак" давно нас не обыгрывал, она ждала этого момента
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин прокомментировал слова супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой о победе красно-белых над южанами.
Фото: ФК "Сочи"