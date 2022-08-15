"Интерес "Спартака" и "Динамо"? Я игрок "Ростова" и капитан команды. Эти вопросы пусть решает руководство", - цитирует футболиста Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Глебов может перебраться в "Спартак" или "Динамо".
В начавшемся сезоне 22-летний полузащитник вышел на поле в пяти играх Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет взятие ворот и голевую передачу.
Глебов отреагировал на слухи о возможности перехода в "Спартак" или "Динамо"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался об информации относительно возможности его перехода в "Спартак" или "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"